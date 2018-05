Heftiger Regen und Überschwemmungen im Südwesten

28. Mai 2018 06:25 Unwetter - Offenbach am Main

Trier (dpa/lrs) - Ein heftiges Unwetter hat in Teilen von Rheinland-Pfalz Keller und Straßen überschwemmt. Im Landkreis Birkenfeld galt am Sonntagabend in zwei Ortschaften laut einer Polizeisprecherin Katastrophenalarm. "Mehrere Ortschaften sind komplett überflutet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Am stärksten traf es demnach die Orte Fischbach und Herrstein. Wann dort der Katastrophenalarm wieder aufgehoben ist, stand zunächst nicht fest. Das Wasser stand teilweise meterhoch. Vorwiegend müssten nun vollgelaufene Keller ausgepumpt werden, sagte der Sprecher. Die Landstraße 160 wurde zwischen Fischbach und Herrstein gesperrt. Verletzte gab es nach vorläufigen Angaben keine.

Auch in Hübingen (Verbandsgemeinde Montabaur) hinterließ das Unwetter am Sonntag Spuren. Dort schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Zu einem Brand kam es aber nicht, die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten. Rettungskräfte brachten eine Frau mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern am Sonntagabend in Rheinland-Pfalz gewarnt. Es wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.