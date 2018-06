Rheinland-Pfalz stellt Soforthilfe nach Unwetter bereit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die schweren Unwetter der vergangenen Tage haben vor allem in der Eifel, dem Naheland und der Pfalz große Schäden verursacht. Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt deshalb mehrere Millionen Euro in einem Hilfspaket bereit. Dabei geht es um Soforthilfe für existentiell betroffene Menschen, aber auch um Unterstützung bei Schäden an öffentlichen Gebäuden wie Schulen, an Straßen und bei landwirtschaftlichen Betrieben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) informieren über die Höhe und die Details heute in Mainz. Das Kabinett hatte das Hilfspaket am Dienstag beschlossen.