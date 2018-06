A14 überschwemmt: Abschnitt voll gesperrt, Staus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Wegen der starken Regenfälle ist ein Abschnitt der A14 am Freitag mehr als fünf Stunden voll gesperrt worden. Zwischen Nossen-Nord und Döbeln-Ost stand das Wasser in einer Senke knietief, sagte eine Sprecherin des Leipziger Lagezentrums am Abend. Die Feuerwehr pumpte es ab. In beide Richtungen gab es Staus. Gegen 22.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. "Der Stau wird sich nur langsam auflösen. Fahrt vorsichtig! Die Fahrbahn ist stark verschmutzt", twitterte die Polizei.