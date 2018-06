Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume im Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume - ein Unwetter ist am Montagnachmittag über den Norden des Saarlands gezogen. Betroffen waren laut Polizei unter anderem Illingen im Landkreis Neunkirchen und St. Wendel. Bei Heusweiler musste die Autobahn 8 wegen Überflutung gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Luxemburg wurde nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau am Autobahnkreuz Saarbrücken über die Autobahn 1 umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Neunkirchen wurde an der Anschlussstelle Heusweiler über die Bundesstraße 268 geführt. An den Haltstellen Heusweiler Markt und Eiweiler der Saaarbahn wurden die Gleise unterspült. Die Linie S1 fährt momentan nur von und bis Riegelsberghalle. Ein Ersatzverkehr ist laut Saarbahn wegen der Straßensperrungen nicht möglich.