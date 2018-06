Gewitter sorgen für große Regenmengen: Viele Notrufe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt/Halle (dpa/sa) - Starke Gewitter haben in Teilen Sachsen-Anhalts für enorme Regenmengen gesorgt. In Halberstadt etwa seien am Freitagnachmittag binnen einer Stunde etwa 40 Liter Regen gefallen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Laut einem Sprecher der Leitstelle rückten Feuerwehr und das Technische Hilfswerk in der Vorharz-Stadt binnen kurzer Zeit zu mehr als 200 Einsätzen aus. Unter anderem seien Menschen aus einem Auto gerettet worden. Im Krankenhaus seien Sandsäcke um ein Trafohäuschen gestapelt worden, weil die Stromversorgung gefährdet gewesen sei. In der Innenstadt habe das Wasser in einigen Straßenzügen teils einen Meter hoch gestanden.

Laut dem DWD gab es auch in Halle am Nachmittag sehr kräftige Niederschläge mit Hagelkörnern von 1,5 bis 2 Zentimetern Durchmesser.