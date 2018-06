Aufräumen in Halberstadt nach starken Regenfällen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt, das von enormen Regenmengen besonders getroffen worden war, laufen die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr sei bis in die Nacht im Einsatz gewesen, um etwa Keller leer zu pumpen, hieß es in der Leitstelle Harz in Halberstadt. In der Summe seien Feuerwehr und Technisches Hilfswerk an rund 250 Einsatzstellen gewesen. Auch am Morgen hätten sich noch Bürger gemeldet. Viele Menschen müssten sich nun aber selbst helfen. Die Wassermassen seien inzwischen überall abgeflossen.

Am Freitagnachmittag waren in Halberstadt laut Deutschem Wetterdienst allein binnen einer Stunde 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Weil das Wasser nicht so schnell abfließen konnte, stand es laut Leitstelle in einigen Straßenzügen bis zu einem Meter hoch. Es mussten eingeschlossene Menschen aus einem Auto gerettet werden, zeitweise war die Stromversorgung des Krankenhauses gefährdet. Auch andernorts im Land hatten Gewitter große Regenmengen gebracht.