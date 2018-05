Einsätze wegen Überschwemmungen im Vogtland dauern weiter an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn)- Nach den schweren Unwettern im Vogtland haben viele Menschen am Freitagmorgen weiter mit vollgelaufenen Kellern zu kämpfen. Manche Menschen hätten erst am Morgen bemerkt, dass ihre Keller vollgelaufen waren, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Alle Feuerwehren und das Technische Hilfswerk seien nach wie vor im Dauereinsatz.

Ein heftiges Unwetter hatte am Donnerstag das Vogtland im Bereich des Elstertales erschüttert. Schlamm und Geröll waren von angrenzenden Feldern auf die Fahrbahnen gespült worden, sie standen zum Teil einen Meter unter Wasser, wie das Lagezentrum berichtete.