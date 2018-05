Erneut Einsätze nach heftigen Niederschlägen im Vogtland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reichenbach (dpa/sn) - Über das Vogtland ist am Sonntag erneut ein Unwetter hinweggezogen. Betroffen war nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle die Region rund um Reichenbach. Dort habe es mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. So sei etwa Wasser in Keller gelaufen, sagte ein Sprecher am Abend. Laut Polizei schlug in Auerbach ein Blitz in eine Scheune aus Holz ein. Das 70 Jahre alte Gebäude im Ortsteil Reumtengrün brannte nieder. Dort hätten mehrere alte Autos aus DDR-Zeiten gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Er gab den Sachschaden mit 10 000 Euro an. Es wurde niemand verletzt.

Am vergangenen Donnerstag waren im Vogtland sintflutartige Niederschläge niedergegangen. Die höchste Niederschlagsmenge hatte es dort in der Kurstadt Bad Elster gegeben. Binnen zwölf Stunden waren dort 150 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Straßen und Schienen waren überflutet, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten zu Hunderten Einsätzen ausrücken.