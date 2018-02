Verkehrsunfall verursacht Vollsperrung der A7 bei Göttingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 7 in Richtung Norden gesperrt worden. Ein Lkw ist der Polizei zufolge am Dienstagmorgen in Höhe Göttingen Nord mit einem Transporter zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Genauere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. "Es gibt da ein großes Trümmerfeld", sagte ein Sprecher der Polizei Göttingen. Außerdem sei Öl ausgelaufen. Die Räumungsarbeiten dauerten an. Ob der Unfall mit dem Schneefall zusammenhing, war zunächst unklar.