Unfall mit Reisebus auf A9: Sechs Verletzte

Langebruck (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 9 in Oberbayern sind am Sonntag in Langenbruck (Landkreis Pfaffenhofen) sechs Menschen verletzt worden. Auch zwei Autos seien an der Karambolage beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Ein 24-jähriger Autofahrer auf der mittleren Fahrspur hatte laut ersten Ermittlungen eine Ausfahrt zu spät bemerkt, seinen Wagen vor den Bus gesetzt und abrupt abgebremst. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Bus aus dem Landkreis Aschaffenburg, in dem 24 Menschen saßen.

Während der mutmaßliche Verursacher mit dem Schrecken und einem Blechschaden davonkam, wurden vier Reisende leicht verletzt. Zudem kollidierte der aus der Spur gebrachte Reisebus mit einem anderen Wagen, dessen Fahrer und Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt wurden. Die Polizei rechnete damit, dass alle Verletzten die Kliniken noch am Sonntag verlassen konnten. Die unverletzten Fahrgäste wurden für die Zeit bis zur Ankunft eines Ersatzbusses in eine nahegelegene Gaststätte gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 30 000 Euro.