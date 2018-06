Schwerer Lkw-Unfall auf A7: Sperrung in Richtung Süden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bordesholm (dpa/lno) - Nach einem schweren Unfall mit einem Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Bordesholm im Landkreis Rendsburg-Eckernförde in Richtung Süden gesperrt worden. Der Polizei zufolge hat sich am frühen Dienstagmorgen ein Lkw aus zunächst ungeklärter Ursache überschlagen. Anschließend lag das Fahrzeug auf dem Dach. Hierbei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Genauere Angaben zu ihrer Identität oder ihren Verletzungen konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen.

Die Autobahn 7 wurde zwischen Bordesholm und Neumünster Nord gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten laut Polizeiangaben bis mindestens 10.00 Uhr andauern. "Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch mal verlängert wird", sagte die Polizeisprecherin.