Schnee und Glätte: Wetterbedingte Unfälle auf den Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Schneefall und glatte Straßen haben im Raum Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins mehrere Autofahrer in Schwierigkeiten gebracht. Am frühen Dienstagmorgen wurden der Polizei Hamburg etwa zwölf wetterbedingte Unfälle gemeldet. "Das ist schon eine kleine Häufung", sagte ein Sprecher. In Hamburg-Horn touchierte ein Lastwagen ein Taxi, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Bei den anderen Unfällen blieb es nach ersten Erkenntnissen bei Sachschäden.

Auch im Süden Schleswig-Holsteins kam zu mehreren Unfällen. Starke Einschränkungen im Berufsverkehr gab es aber zunächst nicht. "Es geht etwas langsamer voran, aber der Verkehr fließt", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. In Hamburg und Ostholstein könnte es im Laufe des Tages weiter schneien - örtlich bis zu 30 Zentimeter.