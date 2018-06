Nach Unfall mit Gefahrguttransporter: A10 voll gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Werder (Havel) (dpa/bb) - Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter ist der Berliner Ring A10 zwischen Glindow und Dreieck Werder am Dienstagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Kleintransporter im Stau auf einen LKW aufgefahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Daraufhin sei aus einem der beiden Fahrzeuge eine bislang unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen. Im Umkreis von 200 Metern mussten alle Menschen in Sicherheit gebracht werden. Wie lange die Arbeiten von Feuerwehr und Polizei dauern werden, konnte der Sprecher noch nicht sagen.