Motorradfahrer fährt auf Lastwagen auf und stirbt

Börde (dpa/sa) - Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A2 im Landkreis Börde ums Leben gekommen. Der Niederländer sei aus ungeklärter Ursache am Samstag auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei musste die A2 während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in Richtung Berlin voll sperren.