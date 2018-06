Lastwagen rammt Kleinbus: Drei Menschen leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 66 einen Kleinbus gerammt. Dabei wurden drei Insassen des Busses leicht verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach ersten Angaben der Polizei in Offenbach hatte der Kleinbus am Montag zwischen dem Hanauer Kreuz und dem Seligenstädter Dreieck angehalten, weil sich an seinem Anhänger eine Klappe geöffnet hatte. Angaben über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Es kam zu Behinderungen auf der Strecke.