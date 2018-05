Lastwagen kippt auf A27 um: Fahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langwedel (dpa/lni) - Ein 56-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Autobahn 27 zwischen Verden und Langwedel mit seinem Lastwagen umgekippt und gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Der Wagen sei erst gegen eine Mittelschutzplanke geprallt, dann nach rechts gegen eine Planke geschleudert und anschließend umgekippt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die A 27 war in der Nacht rund um die Unfallstelle in Richtung Bremen komplett gesperrt. "Die Bergungsarbeiten gestalten sich sehr schwierig, weil der LKW komplett quer zur Fahrbahn liegt", sagte ein Sprecher.