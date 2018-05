Landwirt von herabfallendem Getreidesack erdrückt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Vilshofen (dpa) - Von einem voluminösen Getreidesack ist ein Bauer im niederbayerischen Vilshofen erdrückt worden. Einsatzkräfte hätten den 52 Jahre alten Mann in seiner Scheune nur noch tot bergen können, teilte das Polizeipräsidium Passau am Sonntag mit. Nach Angaben der Polizei hatte der Landwirt, der einen Hof im Vilshofener Ortsteil Eben (Landkreis Passau) betreibt, am frühen Samstagabend in seiner Scheune nach dem Rechten sehen wollen. Dabei bemerkte er, dass einer der mit Saatgut befüllten sackartigen Behälter instabil gelagert war und abzurutschen drohte.

Deshalb entschied er sich dafür, vorsichtshalber sein in der Scheune geparktes Auto herauszufahren. Als er zurückkehrte, löste sich plötzlich der Getreidesack, fiel auf den Mann und erdrückte das zu Boden gestürzte Unfallopfer. Seine Lebensgefährtin alarmierte zwar sofort Polizei und Feuerwehr. Diese konnten aber nur noch den Tod des Landwirts feststellen. In dem Behälter - auch "Big-Pack" genannt - war nach Angaben der Polizei eine Tonne Gerste gelagert.