Fünf Lastwagen krachen auf A7 bei Bad Hersfeld ineinander

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Fünf Lastwagen sind am Dienstagabend an einem Stauende auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld ineinandergekracht. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zunächst habe der erste Fahrer an einem Stauende abgebremst, auch die drei nachfolgenden Lastwagenfahrer konnten rechtzeitigen bremsen. "Der Fünfte hat es nicht geschafft, wahrscheinlich auch wegen fehlenden Abstands und Unachtsamkeit", sagte der Sprecher. Er habe alle vier Lastwagen vor ihm ineinandergeschoben. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei rechnete am Abend mit Bergungsarbeiten, die einige Stunden dauern könnten.