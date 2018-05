Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Schlema (dpa/sn) - Zwei Männer sind in Bad Schlema (Erzgebirgskreis) bei einer Trunkenheitsfahrt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz hatte ein 25 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Er und sein 50 Jahre alter Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Fahrer einen Wert von 2,38 Promille ergeben, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.