Bei Hai-Attacke in Australien zwei Jungen verletzt

Perth (dpa) - Zwei Kinder sind bei einem Hai-Angriff im Bundesstaat Westaustralien verletzt worden. Die beiden etwa zehnjährigen Jungen seien am Abend im seichten Wasser der Watermans Bay von einem Hai in die Beine gebissen worden, hieß es in einer Mitteilung der Behörden in Australien. Diese sprachen nach dem Vorfall nahe der Bundeshauptstadt Perth Hai-Warnungen für mehrere Strände in der Region aus. Im vergangenen Jahr hatte es in Westaustralien insgesamt sechs Hai-Attacken gegeben - eine 17-jährige Surferin wurde getötet.