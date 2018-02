Autos stoßen zusammen: Mann stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschenbach (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz ist am Freitagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, berichtete ein Polizeisprecher. Sein Wagen war bei Eschenbach aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der andere Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte der Sprecher. Ein Gutachter wurde angefordert, um den Unfallhergang zu klären.