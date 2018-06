Autofahrer rammt Leitplanke: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buttstädt (dpa/th) - Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist zwischen Buttstädt und Großbrembach (Landkreis Sömmerda) in die Leitplanke gekracht und schwer verletzt worden. Er sei am Dienstagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei Erfurt am Mittwoch. Das Auto schleifte 80 Meter an der Leitplanke entlang, bevor es zum Stehen kam. Warum der Autofahrer von der Straße abkam, war noch unklar.