Auto gerät unter Lastwagen-Heck: Beifahrerin stirbt

Walsrode (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist bei Walsrode eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhr der 73 Jahre alte Fahrer eines Personenwagens am Nachmittag an einem Stauende auf einen Lastwagen auf. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen geborgen und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für seine Beifahrerin kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb ohne Verletzungen. Wegen der Bergungsarbeiten kam es in Fahrtrichtung Hannover zu einem Stau von zwischenzeitlich zehn Kilometern.