Acht Tote nach Straßeneinsturz in Südchina

Peking (dpa) - Beim Einsturz einer Straße in Südchina sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die achtspurige Straße in der Stadt Foshan brach auf einer Fläche so groß wie zwei Basketballfelder zusammen und hinterließ einen sechs bis sieben Meter tiefen Krater. Das berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV. Da unter der Straße gerade eine neue U-Bahnlinie gebaut wurde, vermuten Anwohner, dass das Unglück mit den Bauarbeiten zusammenhängt. Behörden leiteten eine Untersuchung ein.