Zwickau (dpa/sn) - Ein unachtsamer Fußgänger in Zwickau ist am Sonntagabend von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige habe die Straße überqueren wollen, dabei aber nicht auf den Verkehr geachtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Ein Wagen erfasste den Mann. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.