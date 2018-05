Kind an Fußgängerüberweg von Auto angefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Ein elf Jahre alter Junge ist an einem Fußgängerüberweg in Zwickau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Kind habe die Straße mit seinem Fahrrad bei Grün am Freitagabend überqueren wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Auto fuhr den Jungen jedoch an. Der Elfjährige wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.