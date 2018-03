73-Jährige in Zwickau von abbiegendem Sattelzug erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Eine 73-jährige Fußgängerin ist am Montag in Zwickau von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Sattelzug bog links in die Straße ein, als die Frau gerade an einer Ampel die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die genaue Ursache des Unglücks war zunächst unklar, der Unfalldienst der Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.