Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte im Erzgebirgskreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolkenstein (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Erzgebirgskreis sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer hatte auf eine Bundesstraße bei Wolkenstein auffahren wollen und dabei einem anderen 76-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Fahrer sowie zwei Beifahrerinnen im Alter von 77 und 79 Jahren erlitten bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen. Sie wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.