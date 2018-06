Drei Schwerverletzte bei Autounfall im Schwarzwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfach (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall im Schwarzwald sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 22-Jähriger am Freitagabend nahe Wolfach die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Zwei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt. Der Verursacher und seine Schwester wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine 58-jährige Frau kam ebenfalls ins Krankenhaus.