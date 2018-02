Ein Toter und sechs Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wöbbelin (dpa/mv) - Bei einem Überholversuch ist ein Kleinbus auf der Autobahn 24 in Höhe Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Dabei starb am Sonntag ein Mann, sechs weitere Männer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, wie es am frühen Montagmorgen hieß. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto bei Schneefall auf glatter Straße von der Straße ab. Die Männer zwischen 21 und 49 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.