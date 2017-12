Aus dem Verkehr gezogen: Mit Alkohol am Steuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wismar (dpa/mv) - Zahlreiche Autofahrer haben am Weihnachtswochenende tief ins Glas geschaut und sich dann ans Steuer gesetzt. Allein in Nordwestmecklenburg zog die Polizei sechs alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr, teilte eine Sprecherin in Wismar am Sonntag mit. Ein 30-jähriger Mann kam am Samstag auf der B105 bei Kritzow von der Fahrbahn ab, geriet über die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt. Ersthelfer befreiten ihn aus dem erheblich beschädigten Auto. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille. An der Unfallstelle musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen, die Straße war zeitweilig gesperrt.

Eine 66-jährige Frau fiel auf, weil sie an der Kasse eines Supermarktes in Bad Kleinen mit ihrem Fahrzeugschlüssel bezahlen wollte. Die Polizeibeamten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,87 Promille fest. In Warin wurde ein 58-Jähriger Autofahrer nach einem Zeugenhinweis mit einem Atemalkoholwert von 3,06 Promille aus dem Verkehr gezogen. In Wismar erhielt die Polizei ebenfalls einen Hinweis auf einen 54-Jährigen, der auffällig fuhr. Die Beamten fanden den Mann schließlich betrunken und schlafend in seinem Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz. Er hatte 1,7 Promille Atemalkoholgehalt.

Die betroffenen Autofahrer sind ihre Führerscheine vorerst los. Die Polizei kündigte über die Weihnachtstage weitere intensive Kontrollen auf Alkohol und Drogen an.

In Richtenberg (Vorpommern-Rügen) überfuhr ein 38-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag einen Kreisverkehr und blieb auf der Verkehrsinsel stehen. Bei ihm wurden 2,14 Promille Alkohol gemessen.