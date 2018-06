Betrunkener Fahrer fährt gegen Mast: Beifahrerin verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilkau-Haßlau (dpa/sn) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend mit seinem Wagen gegen einen hölzernen Telefonmasten gefahren. Anschließend prallte er in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) in ein geparktes Auto, wie die Polizei Zwickau am Montag mitteilte. Seine 42 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste stationär behandelt werden. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, laut Atemalkoholtest hatte er 2,84 Promille.