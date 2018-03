Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Wildeshausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildeshausen (dpa/lni) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Oldenburg sind beide Fahrer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Der in Lebensgefahr schwebende 52-Jährige aus Garrel war am Sonntagnachmittag aus Wildeshausen kommend auf einer Kreisstraße unterwegs und übersah beim Linksabbiegen den ihm entgegenkommenden Wagen eines 23-jährigen Visbekers. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden beide Fahrer in den völlig zerstörten Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Straße blieb bis in den Abend gesperrt.