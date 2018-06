Ein Kind und zwei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildenfels (dpa/sn) - Ein sechsjähriges Kind und zwei Frauen sind bei einem Autounfall in Wildenfels (Landkreis Zwickau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah eine 55 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen den entgegenkommenden Wagen einer 34-Jährigen. Der Wagen der Unfallverursacherin überschlug sich nach dem Zusammenprall am Donnerstag und blieb auf dem Dach liegen. Das Kind saß im anderen Wagen. Die drei Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.