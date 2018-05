Fünf Verletzte bei Unfall mit ätzender Substanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit Gefahrgut in einem Wiesbadener Betrieb sind am Dienstag fünf Menschen verletzt worden. In einem Gewerbegebiet sei eine ätzende und hautreizende Substanz ausgetreten, erklärte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Da es sich um eine geringe Menge handelte, habe es keinerlei Auswirkungen außerhalb des Betriebs gegeben. In Absprache mit dem Betreiber sei ein Teil des Gefahrstoffs von den Einsatzkräften in Schutzkleidung beseitigt, der restliche Teil von einer Fachfirma entsorgt worden. Zur Substanz machten die Rettungskräfte keine Angaben.