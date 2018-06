In Kuhherde gefahren: Autofahrer in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiefelstede (dpa/lni) - Ein 51-Jähriger ist mit seinem Auto in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) in eine Kuhherde gefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Kühe in der Nacht zum Sonntag von einer Weide ausgebüxt und auf die Straße gelaufen. Der Autofahrer kam ins Krankenhaus, sieben Kühe verendeten.