Junge auf Fahrrad angefahren und schwer verletzt

Weyerbusch (dpa/lrs) - Ein neun Jahre alter Radfahrer ist im Landkreis Altenkirchen von einem Transporter angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in die Uniklinik Bonn, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zu dem Zusammenstoß kam es an einer Einmündung zwischen Weyerbusch und Leingen. Der Transporter hatte laut Polizei Vorfahrt. Der Junge, der mit drei weiteren Radfahrern unterwegs war, wurden durch die Wucht des Aufpralls auf eine Wiese geschleudert.