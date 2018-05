Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weilheim (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in der Nähe von Weilheim (Esslingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer sei nach dem Unfall am Samstagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Er hatte einen 20 Jahre alten Autofahrer wohl übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Auch der 20-Jährige und die 63 Jahre alte Beifahrerin des 65-Jährigen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.