Auto landet im Maisfeld: Zwei Teenager schwer verletzt

Wegeleben (dpa/sa) - Unfall unter Alkoholeinfluss: Ein Auto hat sich im Kreis Harz überschlagen und ist in einem Maisfeld gelandet. Bei dem Unfall in der Nacht zu Sonntag wurden zwei 18 Jahre alte Frauen schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zuvor war der Wagen in der Nähe von Wegeleben von einem unbefestigten Weg abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete in dem Feld auf dem Dach. Der 32 Jahre alte Mann hinter dem Steuer zog sich leichte Blessuren zu. Er war laut Atemtest mit 1,75 Promille Alkohol im Blut gefahren. Die Beamten zogen noch an Ort und Stelle seinen Führerschein ein. Auch sein Fahrzeug ist der 32-Jährige aus Thale los. "Der PKW ist nur noch Schrott", so das Fazit der Polizei.