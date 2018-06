Fünf Menschen bei missglücktem Überholmanöver verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wegberg/Heinsberg (dpa/lnw) - Bei einem missglückten Überholmanöver sind auf einer Landstraße bei Wegberg (Kreis Heinsberg) zwei Autos zusammengeprallt und fünf Menschen verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer hatte am Montagabend am Ende einer Fahrzeugkolonne, die einem Traktor nachfolgte, zum Überholen angesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei stieß er mit dem Auto einer vorausfahrenden Frau zusammen, die gerade links abbiegen wollte. Beide Fahrer sowie zwei Beifahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Eine 77-jährige Beifahrerin des 38-Jährigen musste mit schweren Kopfverletzungen in das Klinikum Aachen geflogen werden.