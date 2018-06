Tödlicher Badeunfall in der Warnow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Ein 74-jähriger Mann ist beim Baden in der Warnow in Klein Raden ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am frühen Samstagmorgen vom Schwimmen nicht zurückgekommen. Nach einer umfangreichen Suche von Polizei und Feuerwehr wurde seine Kleidung an einer Badestelle ausfindig gemacht. Die Feuerwehr habe mit zwei Schlauchbooten sofort die Umgebung abgesucht. Kurz darauf sei die Leiche des Mannes am Grund der Warnow entdeckt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Eine Straftat werde nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen.