Fahrerin rammt Oldtimer: Autobahn für zwei Stunden gesperrt

Wächtersbach/Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem Unfall mit einem Oldtimer ist am Wochenende in Osthessen die Autobahn 66 für fast zwei Stunden gesperrt gewesen. In Richtung Fulda bildete sich ein kilometerlanger Stau, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war am Samstag an einer Steigung mit voller Wucht auf das Liebhaberfahrzeug aufgefahren. Dabei überschlug sich der 14 PS starke Wagen mehrmals. Dessen 75 Jahre alter Fahrer zog sich mehrere Rippenbrüche zu. Die 20-Jährige erlitt einen Schock. Ein Hund, der in dem Oldtimer saß, verendete. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 18 500 Euro.