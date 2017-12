Tod von junger Polizistin: Trauerflor für Streifenwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer Polizistin bei einem schweren Unfall auf der A61 am Niederrhein hat das NRW-Innenministerium für alle Streifenwagen Trauerflor angeordnet. Die Einsatzwagen würden die Flore zum Gedenken an die getötete 23-Jährige in den nächsten Tagen tragen, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Dies sei wegen der tragischen Umstände des tödlichen Einsatzes der jungen Frau entschieden worden.

Die Polizistin war am Mittwochabend ums Leben gekommen, als ein offenbar betrunkener Lastwagenfahrer ihren Streifenwagen auf der Standspur gerammt hatte. Im Polizeiauto wurde eine weitere Beamtin lebensgefährlich, ein Polizist zudem schwer verletzt.