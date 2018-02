Müllwagen kracht frontal gegen Garage: 55 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Valwig (dpa/lrs) - Ein Müllwagen ist in Valwig (Kreis Cochem-Zell) frontal gegen eine Garage gefahren. Der 58-jährige Fahrer habe am Dienstagmittag beim Abbiegen die Kontrolle über sein schweres Fahrzeug verloren, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Mayen. Der Müllwagenfahrer wurde mit einer Prellung ins Krankenhaus gebracht. In der Garage und im angrenzenden Haus befand sich niemand. Der Schaden an Gebäude und Fahrzeug wird auf insgesamt 55 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus.