Fahrfehler verursacht Schiffsunfall mit 100 000 Euro Schaden

Wrestedt (dpa/lni) - Ein Fahrfehler auf dem Elbe-Seitenkanal hat in der Nacht zum Mittwoch einen Schiffsunfall mit einem Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Vor einer Schleuse bei Wrestedt im Kreis Uelzen vergaß ein 38-jährige Schiffsführer, die Höhe seines Güterschiffes an die Durchfahrtshöhe anzupassen, teilte die Polizei mit. Das Binnenschiff kollidierte mit einem hängenden Stoßschutzseil der Schleusenanlage. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Dem beschädigten Schiff wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. An der Schleuse entstand kein Schaden.