Radfahrer fährt in Kindermenge und verletzt sich schwer

Uder (dpa/th) - Bei einem Schulsportfest in Uder im Eichsfeld ist ein Radfahrer in eine Gruppe aus Mädchen und Jungen gefahren und hat sich schwer verletzt. Etwa 20 Kinder waren für einen Wettlauf auf einem Rad- und Fußgängerweg in einem Park unterwegs, als ihnen der Radler entgegenkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einige hätten ausweichen können, eines der Kinder sei aber am Rad hängen geblieben, weshalb der Mann am Freitag gestürzt sei und sich schwer verletzt habe. Die Kinder blieben laut Polizei unverletzt.