Frau stürzt vom Balkon und verletzt sich schwer

Triberg (dpa/lsw) - Bei einem Sturz vom Balkon hat sich eine 36-Jährige in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) schwer verletzt. Die betrunkene Frau war vom Balkon ihres Hauses etwa drei bis vier Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund der schweren Verletzungen musste sie am Freitag in eine Klinik gebracht werden. Die näheren Umstände waren zunächst unklar.