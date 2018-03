Auto versinkt in Regenrückhaltebecken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Treuen (dpa/sn) - Nass, aber glimpflich ist ein Verkehrsunfall im Vogtlandkreis ausgegangen: Das Auto einer 33-Jährigen versank vollständig in einem Regenrückhaltebecken in Treuen, nachdem die Frau in einer Kurve mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen war, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Der Wagen durchbrach einen Maschendrahtzaun und rutschte dann in das Becken, wo er unterging und anschließend von Feuerwehrkräften geborgen werden musste. Die Frau konnte rechtzeitig aus dem Auto klettern und blieb unverletzt.