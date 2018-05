Biker stürzt und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wehr (dpa/lsw) - Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Waldshut ums Leben gekommen. Er war am Samstag mit zwei weiteren Bikern zwischen Wehr und Todtmoos unterwegs, als die ersten beiden Fahrer plötzlich bremsen mussten, wie die Polizei berichtete. Der 21-Jährige sei daraufhin wegen eines Fahrfehlers gestürzt und gegen eine Steinmauer am Fahrbahnrand geprallt. Laut Polizei verletzte sich der Mann aus der Schweiz so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.