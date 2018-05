Zwei Bauarbeiter im Erdreich verschüttet und gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Temmels (dpa/lrs) - Zwei Bauarbeiter sind bei einem Unfall am Mittwoch in Temmels im Kreis Trier-Saarburg in der Erde verschüttet worden. Beide Männer wurden verletzt, einer von ihnen möglicherweise lebensgefährlich, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Bauarbeiter einen Graben für den Anschluss von Entsorgungsleitungen an die Kanalisation ausgehoben. Ein Kollege reichte ihm Werkzeug. Dabei sackte das Erdreich neben der Baugrube ab und der oben stehende Arbeiter fiel in das Loch. Nachbrechende Erde verschüttete beide Männer. Andere Arbeiter befreiten sie. Die zwei Verletzten kamen in Trierer Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei Saarburg und die Gewerbeaufsicht Trier nahmen Ermittlungen auf.